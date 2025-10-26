Un detenido por robar efectos y joyas por valor de más de 7.000 euros en establecimientos de Palma

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, español, como presunto autor de siete delitos de hurto y uno de amenazas, por robar efectos y joyas por valor de más de 7.000 euros en establecimientos de Palma, en el intervalo de 25 días, y perseguir con un arma blanca a un ciudadano testigo de uno de los hurtos.

En nota de prensa, la Policía ha informado que, desde finales del pasado mes de septiembre, se habían denunciado varios hurtos en diferentes establecimientos en el distrito centro de Palma, en la zona comercial de esta ciudad, todos ellos cometidos por un varón de mediana edad, por lo que los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro se hicieron cargo de la investigación.

Los hechos se habrían cometido en un corto intervalo de días, el primero de ellos en el interior de un bar en el que un varón sustrajo al descuido una mochila y un teléfono móvil, valorado todo en unos 600 euros.

Otro de los robos se perpetró en una joyería donde se apoderó de un anillo de oro, tipo sello, aprovechando que las dependientas se encontraban atendiendo a otros clientes. La joya sustraída estaba valorada en unos 5.600 euros.

Continuando con la investigación, los agentes tuvieron conocimiento de otros tres delitos de hurto en diferentes comercios de ropa, en los que un varón habría hurtado prendas de vestir por valor de 250 euros. Del interior de una tienda de ropa se sustrajeron tres chaquetas, valoradas en unos 280 euros. En un bar se habría sustraído un teléfono móvil valorado en 250 euros.

Posteriormente, los policías tuvieron conocimiento de que, en otro comercio, un varón había sido sorprendido por un cliente mientras intentaba sustraer alguna prenda de ropa, y que, al ser sorprendido e increpado, el presunto autor de los hechos amenazó al cliente, al que persiguió por la vía pública esgrimiendo una navaja. El cliente finalmente interpuso denuncia por tales hechos.

Iniciada la investigación, y tras la práctica de las pesquisas, los agentes de la Policía Nacional pudieron comprobar que las características físicas del presunto autor de todos los hechos denunciados coincidían plenamente. Los agentes comprobaron que se trataba del mismo varón, logrando su plena identificación.

Una vez conocida la identidad del presunto autor, los investigadores llevaron a cabo un dispositivo de localización y procedieron a su detención como presunto autor de siete hurtos y un delito de amenaza.

Hasta el momento, la investigación sigue abierta por parte del Grupo de Investigación de la Comisaria de distrito Centro.