Detenido por robar herramientas y objetos de obras forzando varias furgonetas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por, supuestamente, robar gran cantidad de herramientas y objetos de obra, forzando varias furgonetas.

Los hechos ocurrieron, según han informado en un comunicado, en la madrugada del pasado miércoles en las inmediaciones del polígono de Levante con la participación de agentes del Grupo Operativo de Respuesta y de Atención al Ciudadano.

Cuando los agentes se encontraban realizando labores de seguridad y prevención de la delincuencia en la calle General Ricardo Ortega, localizaron a un varón portando dos mochilas y una bolsa de grandes dimensiones, de las que asomaban herramientas, taladros y focos de obra.

Al percatarse el presunto autor de la presencia de los policías, detuvo su marcha e inusitadamente cambio de dirección con la clara intención de huir.

Los agentes interceptaron al varón, que no aclaró su presencia en el lugar ni por qué llevaba tantas herramientas y objetos de obra.

El hombre portaba en el interior de las mochilas, taladros, brocas metálicas, guantes, focos de obra, así como herramientas para abrir las puertas de los coches.

Al mismo tiempo, otra patrulla realizó varias batidas por las calle adyacentes y dio con cuatro furgonetas con evidentes signos de haber sido violentadas ya que tenían las ventanillas rotas y las puertas traseras abiertas.

Los agentes detuvieron al hombre, de origen senegalés, como presunto autor de cuatro robos con fuerza en interior de furgonetas y lo trasladaron a dependencias policiales.

Como respuesta al incremento en los robos en interior de vehículo cometidos en las últimas fechas, las unidades policiales de Seguridad Ciudadana, vienen realizando numerosos dispositivos de prevención de estos delitos y dar así respuesta a la demanda ciudadana.