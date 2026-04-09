Detenido por robar en el interior de un coche en Jaime III y agredir a los agentes

Detenido por robar en el interior de un vehículo - POLICÍA LOCAL

PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un joven por supuestamente robar en el interior de un coche en la avenida Jaime III y agredir a los agentes.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado lunes cuando la Policía recibió el aviso de que tres personas estaban manipulando un coche aparcado y que la alarma estaba activada, según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa.

Los agentes sorprendieron a uno de los sospechosos en el asiento del conductor que estaba manipulando el interior del coche con unos calcetines en las manos a modo de guantes. Las otras dos personas ya habían abandonado el lugar.

Al ordenarle al presunto autor, de nacionalidad argelina y 21 años, que saliera del coche, este empujó la puerta con fuerza para intentar huir corriendo. Uno de los agentes lo sujetó por la chaqueta y el sospechoso intentó pegarle un puñetazo.

El presunto autor continuó mostrando una fuerte resistencia y varios agentes sufrieron lesiones leves. Finalmente, le intervinieron una navaja, una linterna y los calcetines utilizados como guantes y el implicado manifestó que había robado los objetos de la guantera del vehículo.

El coche fue retirado por la grúa y el propietario interpuso una denuncia y reconoció como suyos los objetos intervenidos en el interior del vehículo. El joven detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.