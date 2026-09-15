Detenido por robar joyas, objetos electrónicos y 40.000 euros en efectivo en una casa en Llubí

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por supuestamente forzar una vivienda en Llubí y robar joyas, objetos electrónicos y 40.000 euros en efectivo.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, los hechos se remontan al pasado mes de julio, cuando autores desconocidos entraron a robar a una vivienda y robaron joyas, objetos electrónicos y 40.000 euros en efectivo que se encontraban en una caja fuerte, la cual fue forzada con una radial.

Tras el aviso del robo y la denuncia interpuesta por la víctima, los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Santa Margalida, iniciaron una investigación para la identificación, localización y detención de los autores.

Realizadas las correspondientes pesquisas e indagaciones necesarias los agentes identificaron a uno de los supuestos autores, un joven varón que fue detenido este martes. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.