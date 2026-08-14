Detenido por robar whisky en un supermercado de Palma al que tenía prohibido acercase por orden judicial

Agente de la Policía Local de Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por supuestamente robar dos botellas de whisky en un supermercado de la calle Biniamar al que tenía prohibido acercarse por orden judicial.

Los hechos ocurrieron el pasado martes a las 18.50 horas cuando la Base del 092 comisionó a una patrulla de la Policía Comunitaria del distrito Este al establecimiento, dado que el vigilante de seguridad tenía retenido a un hombre.

Según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa, el vigilante explicó a los agentes que la alarma del arco de seguridad se había activado y había observado cómo el sospechoso salía del local escondiendo productos debajo de la ropa.

El trabajador salió tras él y logró darle alcance a unos 20 metros de distancia del comercio. En ese momento, el presunto autor, español y de 48 años, se revolvió de forma agresiva y arremetió contra el vigilante.

Durante el forcejeo, ambos cayeron al suelo y el personal de seguridad necesitó la ayuda de dos ciudadanos para controlar la violencia del otro hombre. Una vez inmovilizado, se comprobó que escondía debajo de la camiseta dos botellas de whisky, valoradas en 27,90 euros.

El vigilante, que presentaba rojeces en las rodillas y se quejaba de dolor en la muñeca derecha, informó a los policías de su intención de acudir a un centro de salud antes de interponer la denuncia correspondiente.

De forma paralela a la identificación, los agentes solicitaron a la Base del 092 la comprobación del historial del sospechoso, sobre el que pesaba una orden de alejamiento, emitida por un juzgado de Palma y vigente desde el 29 de julio de 2026, que le prohibía aproximarse a cualquier supermercado de esta misma cadena.

Ante estos hechos, la Policía Local detuvo al hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia en grado de tentativa y un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

La Sala de Atestados instruyó las diligencias judiciales pertinentes, las cuales fueron traspasadas a la Policía Nacional junto con el detenido.