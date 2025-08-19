Detenido en Sant Josep (Ibiza) por conducir un vehículo con matrícula falsa

Archivo - Un policía local precinta una vivienda. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

IBIZA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sant Josep (Ibiza) ha detenido a un hombre acusado de un presunto delito de falsedad documental puesto que conducía un vehículo con matrícula falsa.

Según ha informado la Policía en sus redes sociales, el pasado 17 de agosto, durante un servicio de vigilancia en Cala de Bou, los agentes detectaron un vehículo de alta gama con matrícula del Reino Unido que no estaba registrada oficialmente.

La matrícula había sido fijada con velcro, por lo que despertó sospechas quedando demostrado después que no figuraba en el registro británico.

Además, en el maletero del coche se encontraron otros dos juegos de matrículas falsas.

El conductor no logró demostrar que la matrícula presentada se correspondiera con este vehículo y la documentación aportada mostraba otra matrícula diferente.

Según ha señalado la Policía, en base al Código Penal, el particular que falsifique un documento público, oficial o mercantil se enfrenta a una pena de prisión de seis meses a tres años, además de importantes multas.