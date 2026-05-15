Detenido por tráfico de drogas en s'Escorxador

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por un delito de tráfico de drogas cerca de un centro docente en el barrio de s'Escorxador, de Palma.

Según ha informado la Policía en un comunicado, tras la detención le fueron intervenidas varias cantidades de hachís, marihuana, ketamina y tusi, así como 350 euros en efectivo.

Los hechos ocurrieron el pasado martes sobre las 10.00 horas, cuando una patrulla de la Policía Nacional detectó a un grupo de tres jóvenes reunidos con un hombre. Los agentes observaron que los jóvenes le entregaban varios envoltorios de plástico, mientras que este les devolvía billetes.

Tras separarse, los agentes alcanzaron a los jóvenes, quienes aseguraron que el hombre les había vendido ketamina una hora antes, pero que habían vuelto a quedar con él para cambiarla porque la sustancia era de mala calidad.

Paralelamente, los policías dieron el alto al presunto autor y, tras la intervención de la droga, procedieron a su detención, acusándolo de un delito de tráfico de drogas y trasladándolo a dependencias policiales.