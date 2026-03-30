Detenidos cinco menores en Palma tras agredir en la calle a un joven que tuvo que ser ingresado

Policía Nacional en la Comisaría del Distrito Oeste de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco menores por un delito de lesiones contra un joven conocido al que propinaron una paliza el pasado mes de enero en la calle General Riera de Palma, llegando a provocarle heridas que requirieron su ingreso hospitalario.

Según ha informado la Policía este lunes en un comunicado, en enero el menor denunció que, al cruzarse con un grupo de conocidos en la calle General Riera, uno de ellos le golpeó con el puño y lo tiró al suelo. Posteriormente, el resto del grupo comenzó a propinarle patadas y puñetazos, causándole un traumatismo craneoencefálico, la rotura del labio, un edema ocular, hematomas y lesiones cervicales, por las que permaneció varios días ingresado.

Tras recibir el alta, el joven interpuso una denuncia en dependencias policiales, lo que permitió a los agentes iniciar la investigación y reconstruir la cronología de la agresión. Los cinco menores fueron detenidos el pasado jueves como presuntos autores de un delito de lesiones.