Detenidos dos hombres en Palma por forzar vehículos para robar en su interior

Los agentes conducen a los detenidos en un vehículo policial. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos hombres por forzar varios vehículos para robar en su interior.

Según ha indicado la Jefatura Superior en nota de prensa, los hechos ocurrieron sobre las 03.30 del pasado viernes, cuando una patrulla de paisano del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) observó a un hombre que corría.

Poco después, los policías localizaron a otro varón que abandonaba un coche apresuradamente. Una vez interceptado e interrogado, aseguró que el vehículo era del hombre que habían visto correr y que era amigo suyo.

Más tarde, otra patrulla de Policía Nacional interceptó en una calle paralela al individuo que antes habían visto correr.

Los agentes comprobaron que el vehículo del que había salido uno de los individuos era de alquiler, pero que ninguno de ellos figuraba como titular del contrato, sino que la personas a nombre de la cual estaba el vehículo se encontraba fuera de Mallorca.

Durante el cacheo, se encontraron entre sus pertenencias dos navajas y un destornillador, un par de guantes, así como un reloj y varios auriculares dentro de sus cajas. Con esto, se agudizaron las sospechas en cuanto a que los individuos hubieran violentado el vehículo para robar en el interior.

Al mismo tiempo, una patrulla localizó un segundo vehículo aparcado en la misma calle donde habían sido interceptados los sospechosos con evidentes signos de haber sido forzado, por lo que se realizaron las gestiones para localizar al dueño.

Los policías detuvieron a los dos hombres como presuntos autores de dos robos con fuerza en interior de vehículo.

Como respuesta al incremento en los robos en interior de vehículo cometidos en las últimas fechas, las unidades policiales de Seguridad Ciudadana, vienen realizando numerosos dispositivos de seguridad en prevención de estos delitos y dar así respuesta a la demanda ciudadana.