Detenidos dos hombres pillados 'in fraganti' mientras robaban en dos vehículos aparcados en Son Gotleu

Objetos empleados por los ladrones en el robo en vehículos de Son Gotleu. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a dos hombres de origen español y marroquí por, supuestamente, intentar robar en el interior de una furgoneta y otro vehículo estacionado en una calle de la barriada de Son Gotleu de Palma.

Los hechos en la capital balear se produjeron el pasado miércoles de madrugada, cuando una patrulla en un vehículo de paisano observó una furgoneta con el cristal de la puerta del copiloto roto y la puerta abierta.

En un comunicado, la Policía Nacional ha explicado que dentro se encontraron a un individuo pero, al ir a retenerlo, este escapó y huyó otro varón que, presuntamente, sustraía en el vehículo estacionado justo atrás.

Tras comunicarlo al resto de patrullas, una de ellas se personó rápidamente en la zona y vio a un individuos que encajaba con la descripción física aportada anteriormente. Pese a que este intentaba huir por las proximidades de Vía de Cintura, los policías pudieron retenerle.

Otros policías nacionales vieron, cerca de donde se había producido los ilícitos, al otro varón escondido entre unas plantas, por lo que pudieron interceptarle sin que este opusiera resistencia.

Los agentes de paisano volvieron a la furgoneta y allí vieron que los presuntos autores habían dejado una herramienta para cambiar ruedas, que habrían utilizado para fracturar el cristal, y otros objetos como un pasamontañas, ganzúas, tijeras o una navaja suiza.

Por ello, los hombres fueron detenidos por ser los presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Aún así, el Grupo de Investigación Centro ha iniciado pesquisas para conocer si los detenidos tienen relación con otras sustracciones en interior de coches y furgonetas que se han producido durante las últimas semanas en la misma calle. Por el momento, los agentes les han imputado tres robos con fuerza en vehículos y les relacionan con ocho más.