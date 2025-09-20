Detenidos dos menores y un joven por huir a bordo de un vehículo sustraído días antes en Palma

PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven, de origen argelino, y dos menores de edad como presuntos autores de un delito de sustracción de vehículo, resistencia y desobediencia y contra la seguridad vial, en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que, en la madrugada del martes, varias patrullas fueron informadas por Guardia Civil del puesto de Pollença que un vehículo se había dado a la fuga por la carretera de la localidad de Artà. Los agentes de la Guardia Civil intentaron interceptar el vehículo en varias ocasiones si bien el conductor del mismo realizaba numerosas maniobras evasivas llegando a alcanzar en algún tramo urbano los 140 kilómetros.

Dicho vehículo había sido sustraído y denunciado el pasado viernes en Palma. La patrulla de la Guardia Civil no pudo interceptar al vehículo si bien aportó a través de la Sala del 091 los datos del mismo informando que se dirigía velozmente hacia Palma.

Alertadas las patrullas de Policía Nacional, se estableció un dispositivo de localización y detención del vehículo en las vías de acceso a esta ciudad. Transcurridos escasos minutos, los agentes de la Policía localizaron en el barrio palmesano de Son Gotleu un coche tipo turismo cuyas características y matrícula coincidían como las del vehículo que se había dado a la fuga, y en el que los agentes observaron como viajaban tres ocupantes jóvenes.

Finalmente, y tras minutos de persecución, sin haber sido perdidos de vista en ningún momento, los policías observaron cómo el vehículo detuvo su marcha, frenando bruscamente y los tres ocupantes salieron del mismo en mitad de la vía pública e iniciaron la huida a la carrera.

Los agentes continuaron la persecución a la carrera, observando cómo los presuntos autores se separaban, introduciéndose los dos menores de edad en un portal, en cuyo interior les interceptó una patrulla, y continuando el tercero de los ocupantes con su huida, siendo a escasos segundos localizado por otra patrulla.

Los policías que procedieron a interceptar a los dos menores, reconocieron a uno de estos como el que conducía el vehículo en su huida y al otro menor como el que se sentaba en el lado del copiloto, el tercero de los implicados era el otro ocupante. A los menores de edad, tras el cacheo superficial de seguridad, se les intervinieron diversos objetos, gafas, tarjetas identificativas a nombre de una joven y una mochila con ropa de mujer.

Los agentes lograron localizar al dueño del vehículo sustraído, quien se personó en el lugar y lo reconoció como de su propiedad. El vehículo presentaba diversos golpes y daños causados por los presuntos autores. En el interior del turismo, agentes localizaron un teléfono móvil y dos baterías portátiles. El dueño del vehículo informó que no eran de su propiedad echando en falta 400 euros.

Finalmente, se procedió a la detención de los presuntos autores por delitos de hurto de vehículo, al conductor por delito contra la seguridad vial y al mayor de edad también por resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad, ya que en el momento de su detención se resistió activamente a la acción policial, procediéndose al traslado de todos ellos hasta dependencias policiales.