Detenidos dos padres por maltratar a sus hijos menores en Palma

Detienen a tres adolescentes por acorralar y agredir sexualmente a una compañera de clase - POLICÍA NACIONAL

PALMA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y una mujer por supuestamente agredir y maltratar a sus dos hijos menores de edad en Palma.

A finales del mes de abril, la hija mayor alertó de los hechos al ser atendida en un centro hospitalario. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía, la menor manifestó episodios de malos tratos a ella y a su hermano pequeño.

En concreto, explicó que había un clima de violencia física y verbal en casa y que habían agredido a su hermano. Los facultativos constataron que la joven tenía heridas compatibles con el uso de correas.

Asimismo, la víctima señaló que su madre también golpeaba a su pareja ante su presencia y la de su hermano.

El centro hospitalario informó a la Policía, por lo que los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) detuvieron el pasado jueves al padre y a la madre como presuntos autores de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.

Según ha informado la Jefatura Superior, los niños han sido apartados de sus padres y se encuentran a cargo del servicio de protección de menores.