Detenidos en Eivissa dos hombres con droga oculta en los pantalones

Archivo - La Policía Nacional Detiene A Un Hombre Por Varios Delitos, Teniendo Que Hacer Uso De La Pistola Eléctrica En Ibiza. - POLICÍA - Archivo

EIVISSA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Eivissa a dos hombres, de origen italiano, que fueron sorprendidos con estupefacientes ocultos en sus pantalones.

Según ha informado el Cuerpo en un comunicado, esta detención tuvo lugar en el marco de una actuación desarrollada durante la tarde del 21 de septiembre en la vía pública. Los hechos se iniciaron alrededor de las 20.00 horas cuando los agentes observaron a dos personas en una motocicleta. Los policías les dieron el alto después de observar que el conductor hablaba por teléfono mientras circulaba.

En la identificación, los agentes vieron que los varones tenían una actitud nerviosa. Por ello, les cachearon y localizaron una bolsa con cocaína, y con una cantidad relevante de dinero en efectivo. La motocicleta también fue registrada, sin que los agentes localizaran en ella ninguna sustancia u objeto sospechoso.

Ante eso, se propuso para sanción al hombre que llevaba la droga.

Tras la primera intervención, los agentes observaron cómo los dos hombres abandonaron el lugar a bordo de la motocicleta. Posteriormente, uno de ellos se bajó del vehículo y se dirigió hacia una zona conocida por los funcionarios por la presunta existencia de actividad relacionada con la compraventa de sustancias estupefacientes, mientras el segundo individuo permanecía junto a la motocicleta con una actitud vigilante.

Los agentes realizaron una vigilancia discreta de los movimientos de ambos varones. Transcurridos unos 20 minutos, uno de los hombres salió y se dirigió apresuradamente hacia su acompañante y la motocicleta. Ambos fueron interceptados por los agentes justo antes de iniciar nuevamente la marcha.

Durante un nuevo cacheo, los funcionarios localizaron en el interior de los pantalones de uno de los presuntos autores diversas cantidades de sustancias estupefacientes.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención de ambos hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública.