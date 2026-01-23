Detenidos en Ibiza cuatro hombres implicados en una reyerta que tuvo lugar en una zona de ocio en diciembre

Imagen de recurso de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

IBIZA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ibiza ha detenido a cuatro hombres implicados en una reyerta multitudinaria ocurrida en la madrugada del 14 de diciembre de 2025 en una conocida zona de ocio nocturno de la ciudad de Ibiza.

Como consecuencia de la reyerta, varias personas resultaron heridas con diferente pronóstico, desde simples hematomas hasta fracturas dentales, pasando por heridas con necesidad de numerosos puntos de sutura hasta un ingreso hospitalario en la UCI como consecuencia de numerosos traumatismos craneoencefálicos, según ha informado la Policía en un comunicado.

La investigación comenzó pocas horas después al recibirse los partes de intervención de las patrullas uniformadas de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y de Policía Local y las primeras denuncias. Además se disponía de un vídeo grabado por uno de los testigos, así como de imágenes de los establecimientos adyacentes al lugar de los hechos.

Según las primeras indagaciones, la reyerta comenzó a las puertas de un local de ocio nocturno cuando a un grupo de amigos, aparentemente en estado de embriaguez, les fue denegado el acceso. En ese momento se inició una reyerta que se prolongó durante varios minutos y en la que se llegaron a emplear objetos contundentes como una catenaria metálica.

Fruto de las investigaciones policiales y tras numerosas tomas de declaración tanto a implicados como a testigos de los hechos, se realizaron las imputaciones penales y las consecuentes detenciones de cuatro varones, todos mayores de edad, de origen español, chileno, dominicano y rumano, como presuntos autores de tres delitos de lesiones graves y un delito de homicidio en grado de tentativa.