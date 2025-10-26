Detenidos 'in fraganti' tres individuos cuando iban a cometer un robo en una obra de Porreres

La Guardia Civil interviene pasamontañas, guantes, linternas, un hacha y una cizalla a tres individuos detenidos tras ser pillados 'in fraganti' cuando iban a cometer un robo en una obra en Porreres - GUARDIA CIVIL

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo 'in fraganti' la semana pasada a tres individuos cuando iban a cometer un robo en una obra de la localidad mallorquina de Porreres.

En una nota de prensa, la Guardia Civil ha informado que ha procedido a la detención de tres personas, como presuntas autoras de un delito de robo en grado de tentativa.

La pasada semana, la Guardia Civil era alertada de la comisión de un robo en una obra de Porreres, por lo que se desplazaban al lugar dos patrullas de la Guardia Civil de Campos y Santanyí.

Una vez en el lugar, las patrullas llevaron a cabo una inspección y sorprendieron en el interior de la obra a tres personas perpetrando el hecho delictivo. En ese momento, dos de los individuos emprendieron la huida a la carrera por varias calles de la localidad, siendo finalmente interceptados por los agentes, que les detuvieron.

Los detenidos se habían desplazado al lugar con una furgoneta de gran tamaño con la que tenían pensado trasladar los objetos que sustrajeran. Los agentes evitaron el robo y les intervinieron pasamontañas, guantes, linternas, un hacha y una cizalla.