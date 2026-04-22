Detenidos por robar, agredir y amenazar de muerte a dos repartidoras de paquetería en Palma

Un agente de la Policía Nacional en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por supuestamente robar, agredir y amenazar de muerte a dos repartidoras de paquetería en Palma.

Los hechos se produjeron sobre las 16.20 horas del pasado jueves, cuando las dos víctimas se encontraban trabajando en la calle Cardenal Rosell, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Las mujeres sorprendieron a los dos sospechosos robando en su furgoneta, de la que sustrajeron una cartera. Trataron de retenerles con la ayuda de dos trabajadores de un establecimiento cercano, pero los supuestos ladrones respondieron de forma muy agresiva y profirieron amenazas de muerte.

Entre los cuatro lograron retener a uno de los sospechosos, que causó lesiones a una de las repartidoras. El otro huyó del lugar, pero fue retenido por los policías a unos cien metros de distancia del lugar en el que se había producido el robo, no sin antes agredir a uno de los agentes.

Los arrestados, en presencia de los agentes, profirieron amenazas a todas las víctimas, tanto las repartidoras como los trabajadores del establecimiento que acudieron en su auxilio.

Las víctimas indicaron que conocían a los asaltantes por causar problemas en la zona y estaban atemorizadas por las represalias que pudieran tener contra ellas.

Los sospechosos, a quienes se les imputan sendos delitos de robo con violencia, habían robado previamente unas bicicletas que fueron intervenidas por la Policía a la espera de localizar a sus legítimos propietarios.