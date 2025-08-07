Detenidos los tres responsables de un punto de venta de droga muy activo en el Rafal

Dinero y estupefacientes intervenidos a los tres detenidos en el Rafal. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a los tres supuestos responsables de un punto de venta de droga muy activo ubicado en el barrio palmesano de el Rafal.

El operativo, desarrollado por los agentes del Grupo II de Estupefacientes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco), tuvo lugar a lo largo del miércoles.

Sobre las 06.30 horas los investigadores registraron un domicilio que funcionaba como un punto de venta de estupefacientes muy activo en la zona y que, de hecho, llevaba meses siendo objeto de pesquisas policiales.

En la vivienda, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, encontraron a dos mujeres que supuestamente se dedicaban a vender cocaína, hachís y marihuana.

Las dos sospechosas fueron arrestadas y a ellas, horas más tarde, se les sumó un hombre que también fue detenido en el marco de la misma operación. A todos ellos se les imputan delitos contra la salud pública.

En total los agentes intervinieron cerca de 100 gramos de cocaína, 180 gramos de hachís y más de 60 gramos de cocaína. También 1.210 euros fraccionados en billetes pequeños y diversos útiles necesarios para la venta de droga, como cierres para monodosis.

Además, los investigadores encontraron un reloj de una prestigiosa marca y están realizando las gestiones necesarias para averiguar su procedencia.

En el dispositivo, que culminó con el desmantelamiento del punto de venta de droga, participaron agentes de la Udyco y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

Este tipo de operaciones, ha indicado la Jefatura de Baleares, se están llevando a cabo en diferentes zonas de Palma, especialmente en aquellos barrios en los que existe una mayor actividad en el tráfico de drogas.

Las pesquisas comienzan a través de informaciones propias de los agentes, de denuncias anónimas o de quejas vecinales. Además, a estos dispositivos se le suman actuaciones de prevención en determinados barrios y zonas de ocio.

La ciudadanía puede colaborar para erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima a través del correo antidroga@policia.es o a través de la página web de la Policía, donde existe un apartado específico para ello. También pueden denunciarlo directamente contactando con los Delegados de Participación Ciudadana o a través del 091.