Agente de la Policía Nacional junto a un parking de coches de alquiler. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a cinco personas por, supuestamente, robar coches de alquiler de distintas empresas y, dos de ellas, intentar huir de los policías a 180 km/h y chocar contra los coches patrulla.

Una de las intervenciones policiales se produjo la madrugada del pasado viernes, cuando varias patrullas acudieron a las instalaciones de una campa de vehículos de alquiler en un polígono industrial, donde el personal de seguridad de la empresa tenía localizados a un grupo de cinco personas que accedieron al interior de la campa.

En un comunicado, el cuerpo policial ha indicado los policías recorrieron el recinto y observaron a un grupo de varones en la puerta de acceso que, al percatarse de su presencia, emprendieron la huida, unos a la carrera y otros a bordo de dos vehículo. Los agentes se dividieron para intentar interceptar al grupo y las patrullas iniciaron la persecución de los dos presuntos autores que huían en coche.

Uno de los conductores hizo caso omiso a las órdenes, marcas y señales viales para que parara, lo que ponía en "grave peligro" a los demás usuarios y viandantes de la vía. Durante la persecución, los presuntos autores llegaron a sobrepasar los 180 kilómetros por hora, además de hacer maniobras agresivas y estar cerca de colisionar con los demás usuarios.

Tras varios kilómetros de persecución, los ocupantes del vehículo abandonaron la autopista y circularon por una zona residencial, lo que acrecentaba su temeridad, ya que varios viandantes tuvieron que apartarse para no ser atropellados.

Finalmente, los agentes colocaron el vehículo policial paralelo al ocupado por los presuntos autores pero, sorpresivamente, el piloto frenó en seco, dio un fuerte volantazo y colisionó contra el coche patrulla en la parte trasera, por lo que ambos conductores perdieron el control de los coches.

Los agentes observaron que los presuntos autores abandonaban el vehículo y continuaban la huida a la carrera, aunque pudieron interceptar al varón que condujo el vehículo sustraído.

Paralelamente, otra de las patrullas localizó a otro varón a bordo de otro de los vehículos sustraídos de la campa y este, al observar a los agentes, abandonó el coche y emprendió la huida a la carrera pero los agentes le detuvieron más tarde.

Comprobados los hechos, se procedió a la detención de los dos varones como presuntos autores de los delitos de resistencia y desobediencia a agente de la autoridad, delito contra la seguridad vial y robo con fuerza, por lo que se les trasladó hasta dependencias policiales.

OTROS TRES DETENIDOS POR HECHOS SIMILARES EN SON BANYA

Por otra parte, en la tarde del lunes unos policías nacionales se encontraban cerca de Son Banya para hacer labores de prevención y allí vieron un vehículo de alta gama parado en el arcén y tres personas se bajaron del mismo.

Cuando los agentes se encontraban a escasos metros del vehículo parado, las tres personas que se a su lado trataron de marcharse a la carrera y se separaron. Los agentes se dividieron e iniciaron la persecución de estas tres personas, por lo que consiguieron darles alcance a los pocos metros.

Interrogados sobre el motivo de la huida, los dos varones y la mujer respondían de forma inconexa y errática, por lo que no pudieron concretar el motivo exacto.

Seguidamente se identificaron a las tres personas y se registró el vehículo interceptado, donde se localizó una cizalla, una navaja y prendas de ropa para ocultar el rostro.

Tras las pertinentes comprobaciones, los agentes confirmaron que el vehículo pertenecía a una empresa de alquiler de la isla, que echaban en falta de la campa de la empresa desde el pasado 7 de noviembre.

Finalmente, los agentes procedieron a la detención de las tres personas como presuntos autores de un delito presuntos autores de un delito de robo de uso de vehículo, por lo que también se llevaron a dependencias policiales.