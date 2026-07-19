Detienen a un conductor ebrio en Palma por tocamientos a un menor al que suministró alcohol y drogas

Agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre en Palma que, supuestamente, conducía bajo los efectos del alcohol y las drogas, por haber realizado tocamientos a un menor, al que previamente le había dado bebidas alcohólicas y éxtasis.

La intervención policial ocurrió el jueves sobre las 00.30 horas, cuando una patrulla, que volvía de Playa de Palma a la Jefatura Superior, vio en la autopista, a la altura del aeropuerto, una furgoneta que circulaba de manera errática, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Pese a darle el alto, el conductor trató de huir de los agentes pero, poco más tarde, los policías nacionales pudieron interceptarlo.

Tras detener el vehículo, los agentes se percataron de que el conductor presentaba síntomas de haber ingerido alcohol y sustancias estupefacientes. Además, había latas de cerveza vacías en el interior de la furgoneta.

Tras someterle a las correspondientes pruebas, el hombre dio positivo en la ingesta de alcohol, cocaína y éxtasis. Además, el vehículo tampoco estaba asegurado, por lo que se le denunció por estas tres infracciones.

Posteriormente, los policías nacionales hablaron con el acompañante, que era menor. Este les explicó que se conocían de un municipio de la 'Part Forana' y que solo eran amigos.

Esa noche, el mayor de edad le habría propuesto ir a Playa de Palma a ver un partido de fútbol y, mientras lo veían, el menor consumió alcohol, que le compraba el conductor. Asimismo, le propuso ponerle éxtasis en la bebida, al tiempo que le negaba que esto tuviera efectos negativos para él. El adolescente, al confiar en su amigo, no opuso resistencia.

Más tarde, tal y como explicó el copiloto, el presunto autor empezó a hacerle tocamientos y el menor, al ver que no cesaba y se dirigía a sus partes íntimas, le apartó la mano y le recordó que solo eran amigos. Ya cuando volvían a casa fueron interceptados por la Policía Nacional.

Ante este relato, la furgoneta quedó inmovilizada y el varón fue detenido por ser el presunto autor de un delito de agresión sexual y otro contra la salud pública, por darle sustancias estupefacientes a otra persona.

El menor fue acompañado por los agentes a un centro hospitalario para que se le atendiera por la ingesta de sustancias estupefacientes.