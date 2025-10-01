Detienen a dos jóvenes por robar un coche con 400 euros y un altavoz en su interior en Pere Garau

Archivo - Colombia.- Investigado un hombre por circular sin carné y simular una pérdida de documentos en Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha arrestado a dos jóvenes de 24 y 27 años de nacionalidad argelina por, supuestamente, robar un coche aparcado en Pere Garau, en el que había un sobre con 400 euros y un altavoz inteligente.

La intervención se inició el lunes por la tarde en la barriada del Rafal Vell, cuando una patrulla que realizaba labores de vigilancia observó un turismo que circulaba a una velocidad inadecuada para la vía y le dio el alto, según ha explicado la Policía Local en un comunicado.

Tras un intento inicial de eludir la orden, el vehículo fue interceptado y, al identificar a los dos ocupantes, los agentes observaron que el interior del coche estaba completamente revuelto, por lo que los agentes contactaron con el titular.

El hombre manifestó que le habían sustraído el vehículo minutos antes en la calle Arquebisbe Aspàreg, tras haberlo dejado momentáneamente con el motor en marcha.

El propietario denunció además la sustracción de un sobre con 400 euros y un altavoz inteligente. Durante el registro, se localizó el sobre vacío en posesión de uno de los detenidos y el altavoz, valorado en 160 euros, fue encontrado posteriormente en una inspección más exhaustiva del vehículo en el depósito municipal y fue devuelto a su dueño.

La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma instruyó el correspondiente atestado y posteriormente los detenidos fueron puestos a disposición de la Policía Nacional acusados de ser los posibles autores del delito de hurto de uso de vehículo y otro delito leve de hurto.