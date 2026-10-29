Detienen a dos menores en Palma por agredir a un hombre que necesitó varios puntos de sutura en la cara

Un agente de la Policía Nacional en una calle. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos menores por, presuntamente, haber pegado a un hombre cerca del parque de ses Estacions de Palma, sin motivo aparente, por lo que requirió varios puntos de sutura en la cara.

Los hechos ocurrieron sobre las 02.30 horas de este miércoles, cuando unos agentes que patrullaban por la zona fueron alertados por unos gritos de auxilio.

En un comunicado, el cuerpo policial ha indicado que, al llegar, los policías observaron a un varón tirado en el suelo y a dos jóvenes que le agredían a patadas sobre el rostro y el torso.

Los agentes se dirigieron apresuradamente hacia el lugar donde se cometía la agresión y, antes de llegar allí, observaron que los agresores emprendieron la huida del lugar a la carrera, cada uno de ellos una dirección.

Los agentes iniciaron una persecución por las calles adyacentes y, tras una carrera, consiguieron interceptar a uno de los jóvenes. Paralelamente, otras patrullas buscaron al segundo de los presuntos autores de la agresión pero se le perdió la pista.

El varón agredido, tras recibir atención médica de una ambulancia que acudió al lugar, informó a los policías que mientras caminaba por la calle, se cruzó con los dos jóvenes. Estos comenzaron a increparle y sorpresivamente se abalanzaron sobre él, sin mediar palabra, para agredirle violentamente hasta causarle estas heridas. Finalmente, fue trasladado hasta un centro hospitalario donde necesito puntos de sutura.

Una vez se identificó al presunto autor de la agresión, se comprobó que se trataba de un menor de edad. Tras confirmar la gravedad de las lesiones que presentaba la víctima, se procedió a su detención por un posible delito de lesiones y se le trasladó a dependencias policiales.

Transcurridas varias horas de los hechos, se personó en dependencias policiales el segundo de los jóvenes y, una vez identificado, se procedió a su detención como presunto autor de un delito de lesiones.