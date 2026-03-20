Detienen a dos mujeres por intentar robar en un supermercado de Manacor y enfrentarse a trabajadores y policías

Coches de la Policía Nacional frente a la comisaría de Manacor. - POLICÍA

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a dos mujeres por, presuntamente, tratar de robar una serie de productos en un supermercado de Manacor, agredir a los empleados cuando se lo recriminaron, forcejear e insultar a los policías que acudieron a intervenir.

Los incidentes sucedieron el pasado martes por la tarde, cuando varias patrullas acudieron a este establecimiento del centro de Manacor, porque se había iniciado una pelea entre el personal del mismo y dos mujeres.

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha explicado que, una vez en el lugar, los agentes observaron a dos mujeres jóvenes que insultaban y amenazaban a los trabajadores del supermercado, al gritarles "os vamos a cortar las piernas, vamos a volver y os vamos a arrancar la cabeza".

Ante tales amenazas los agentes intercedieron entre las mujeres y el personal del establecimiento, ya que las presuntas autoras no cesaban de acometer contra estos.

El encargado del establecimiento informó a los agentes que, instantes antes, las dos mujeres se habían personado en el supermercado y una de las trabajadoras les había sorprendido mientras se guardaban productos en las chaquetas que ambas portaban.

Al percatarse, las mujeres comenzaron a empujar tanto a la trabajadora como al encargado, por lo que les provocaron arañazos y erosiones a ambos por los golpes que les dieron.

Paralelamente mientras una de las patrullas recababa información de lo sucedido, dos agentes de la Policía Nacional iniciaron la identificación de las dos mujeres y en ese momento apreciaron que las dos dejaban caer productos y efectos del interior de las chaquetas para desprenderse de ellos.

La Policía Nacional ha apuntado que las presuntas autoras presentaban una actitud "totalmente beligerante" hacia la labor policial, al lanzarles amenazas e insultos contra ellos, por lo que les conminaron a deponer su actitud e hicieran caso a las órdenes de los agentes pero llegaron a forcejear con uno de los policías.

Finalmente, los agentes procedieron a la detención de las dos mujeres como presuntas autoras de un delito de robo con violencia, atentado contra agente de la autoridad, amenazas y lesiones, por lo que procedieron al traslado de ambas hasta dependencias policiales.