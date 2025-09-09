Detienen a un hombre por amenazar a otro con un cuchillo en Son Roca (Palma)

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón por amenazar a otro hombre con un cuchillo en el barrio palmesano de Son Roca, según ha informado en un comunicado en el que añaden que se trata de la segunda vez que el presunto autor de los hechos amenaza a la víctima en los últimos días.

El cuerpo indica que la víctima interpuso una denuncia en la Jefatura Superior de Baleares y explicó a los policías que él y su novia mantenían buena relación con la mujer del agresor, prima de la pareja del denunciante. No obstante, la víctima explicó que el novio de su amiga era muy celoso y controlador y no le gustaba que su pareja pasara tiempo con otras personas.

Por ello, desde hacía un año, el presunto autor de los hechos se había presentado tres o cuatro veces en su domicilio, profiriendo diversas amenazas contra el ofendido. Sin embargo, el pasado lunes, al dejar el denunciante y su pareja a su amiga en su respectivo domicilio, el presunto autor de los hechos salió de éste y le dijo al varón que no se volviese "a acercar a su mujer" porque ella era de su "propiedad".

El pasado jueves, el 091 recibió una llamada del denunciante en la que decía que el agresor había ido a su casa y, desde la puerta, le amenazó con un cuchillo. Por las fuertes patadas que propinó el presunto autor de los hechos llegó a abrir la puerta, si bien un familiar logró mediar y tranquilizar al agresor y éste abandonó el lugar.

Instantes después, llegó una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano y localizó al varón, quien dijo estar arrepentido y reconoció lo que había hecho. Además, la víctima y los testigos explicaron a los agentes todo el temor que habían sufrido ante tal agresión.

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de amenazas graves.