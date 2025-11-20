Detienen a un hombre por atacar a otro con un cuchillo, un destornillador y darle un puñetazo

Archivo - Un agente de la Policía Nacional junto a un coche oficial. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven, de origen argelino, como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y lesiones después de, presuntamente, atacar a otro hombre con un cuchillo, un destornillador y propinarle un puñetazo.

Según ha informado la Jefatura en nota de prensa, el Grupo de Investigación Centro de la Policía Nacional inició la investigación a partir de la denuncia de la víctima.

El varón explicó que el pasado 18 de septiembre, mientras se encontraba paseando por el barrio de Son Gotleu en compañía de un amigo, el presunto agresor, sin mediar palabra, se acercó a él y le causó lesiones en el costado izquierdo, el brazo y la espalda con un destornillador. En la misma denuncia, la víctima explicó que había tenido desavenencias con el agresor días antes.

Días más tarde, el 21 de septiembre, el presunto autor, en la misma zona que lo acontecido previamente, golpeó a la víctima con el puño en la cara.

Finalmente, el 25 de septiembre, mientras el agredido se encontraba en la terraza de un bar de Son Gotleu, se produjo la tercera agresión. El presunto autor atacó con un cuchillo al varón. Este se pudo defender interponiendo su antebrazo, aunque recibió heridas de arma blanca en dicha parte del cuerpo.

Seguidamente, la víctima recibió otra cuchillada, esta vez a la altura del abdomen, aunque no llegó a lesionarle, ya que impactó el cuchillo, que se rompió en ese instante, en una riñonera que portaba. En ese momento, el agredido se desorientó y cayó al suelo.

Tras esto, el agresor cogió una piedra y empezó a propinarle golpes a la cabeza. Gracias a que se interpusieron varios ciudadanos, el asaltante huyó y la víctima tuvo que dirigirse a un centro sanitario, ya que precisó de puntos de sutura y tratamiento para otras heridas.

Después de que el Grupo de Investigación Centro realizara las pesquisas necesarias para localizar el autor, se le detuvo el pasado miércoles por ser el presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y lesiones.