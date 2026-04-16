Detienen a un hombre por traficar con hachís desde su casa de Santa Catalina que también vendía a menores

Hachís encontrado en la vivienda de Santa Catalina repartido en dosis de diferente formato. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre por, supuestamente, traficar con hachís desde su domicilio en la barriada palmesana de Santa Catalina, que ofrecía también a menores de edad.

La investigación se inició tras recibir una información en la que se alertaba que este inmueble se estaría utilizando como un punto de venta de drogas muy activo, concretamente hachís, según ha explicado el cuerpo policial en una nota de prensa.

Tras las pertinentes pesquisas, los agentes comprobaron que en el domicilio había un gran trasiego de personas, que en algunos casos entraban en la vivienda y tras escasos segundos abandonaban la misma. En otros casos, observaron que el presunto autor abandonaba la vivienda para reunirse con los compradores en la vía pública, en bares de la zona e incluso en los vehículos con los que los compradores se habían desplazado hasta la vivienda. En alguna ocasión, se pudo constatar que los compradores eran menores de edad.

Una vez recabada toda la información, el pasado viernes los agentes del Grupo II de Estupefacientes, establecieron un operativo policial ordenado por un Juzgado de Palma, en el que se accedió al domicilio investigado.

En el interior de la vivienda se localizó al varón investigado junto a varias personas más, por lo que procedió a la detención del hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Al registrar la vivienda, los agentes intervinieron en el dormitorio del presunto autor y otras estancias de la vivienda casi 1,15 kg de hachís dispuesto en placas, dosis y mono-dosis, 'bellotas' y 'churros' y 1.440 euros en billetes fraccionados. Una vez finalizado el dispositivo el presunto autor fue trasladado hasta dependencias policiales.