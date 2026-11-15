Detienen a un joven en Palma implicado en un accidente al conducir ebrio, sin carné y agredir a los policías

Agentes de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha arrestado a un joven de 20 años por, supuestamente, provocar daños en diversos coches cuando conducía una furgoneta por Son Armadams bajo los efectos del alcohol, sin carné y después pelearse con los agentes que le iban a detener.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de noviembre cerca de las 20.30 horas, cuando una llamada de un ciudadano alertó que una furgoneta había colisionado contra varios vehículos estacionados y el conductor había abandonado el lugar a pie.

En un comunicado, el cuerpo policial ha explicado que una patrulla se dirigió al lugar de los hechos pero, mientras iban hacia allí, la central comunicó que el infractor había regresado al punto del siniestro y se encontraba retenido por varios testigos.

Al llegar la dotación policial, el joven emprendió una nueva huida a la carrera. Los agentes bajaron del vehículo e iniciaron una persecución a pie por varias calles adyacentes, mientras le ordenaban que se detuviera en repetidas ocasiones.

Finalmente, los policías le cortaron el paso en la calle Joan Miró. En ese instante, el investigado arremetió con agresividad contra los agentes con puñetazos y patadas. Durante el forcejeo para inmovilizarlo, uno de los policías sufrió cortes leves en ambas manos y diversas abrasiones antes de lograr reducir al sospechoso.

Una vez asegurado el arrestado, la patrulla regresó con él a la calle del siniestro. Los testigos explicaron que la furgoneta del implicado había chocado contra otra furgoneta aparcada a la altura del número 12 y que el conductor la había dejado en mitad de la calle con las llaves puestas, aunque regresó minutos después para llevársela.

La investigación ocular localizó otros dos turismos con desperfectos similares en la calle Castell de Bellver, ya que presentaban daños por colisiones que habría producido previamente la misma furgoneta.

Los policías constataron que el conductor presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas. Sometido a la prueba de etilometría, arrojó un resultado positivo de 1,13 mg/l de aire espirado, cifra que casi quintuplica el límite administrativo permitido y supera el umbral penal. Por otro lado, al consultar las bases de datos de la DGT, los agentes descubrieron que el varón nunca había obtenido el permiso de conducir.

La furgoneta quedo inmovilizada y retirada por la grúa municipal al depósito de Sa Riera. La Sala de Atestados instruyó las diligencias correspondientes por los presuntos delitos de atentado contra agentes de la autoridad y contra la seguridad vial, que fueron remitidas a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia junto con el detenido.