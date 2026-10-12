Detienen a una pareja por engañar a una mujer extranjera con un trabajo y obligarle a prostituirse en Palma

Agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre y una mujer en Palma por, presuntamente, traer a España a una mujer extranjera con una falsa oferta de trabajo para después obligarle a prostituirse bajo amenazas.

Agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (Ucrif) de la Policía Nacional en Palma inició una investigación cuando conocieron que una mujer, de fuera de España, fue captada mediante engaño y falsas promesas laborales por un varón para que viniese a trabajar a Mallorca.

En un comunicado, el cuerpo policial ha indicado que la mujer conocía a este hombre desde que era menor de edad, puesto que era conocido y amigo de los familiares de la víctima. Cuando la chica cumplió los 18 años, este financió y gestionó desde España todos los trámites documentales y los gastos de viaje para que pudiese venir a vivir a la isla.

De esta manera, a la víctima le prometieron que devolvería el dinero de su viaje a España con un trabajo en un supuesto restaurante de comida japonesa, donde obtendría unos ingresos para poder ayudar a su familia.

No obstante, una vez en territorio nacional, el hombre se aprovechó de su vulnerabilidad ante su estado de necesidad, juventud y la sensación de encontrarse sola en un país desconocido.

En ese sentido, el varón obligó a la víctima a trabajar ofreciendo servicios sexuales a cambio de dinero pero, al negarse, le amenazó con contar de qué trabajaba a su familia con intención de denigrarla.

De la misma manera, la víctima explicó que había más personas en la presunta organización que se dedicaba a captar chicas. Por ejemplo, mencionó a una mujer era la encargada de controlar a la víctima para que trabajara.

Otra mujer, pareja del hombre e inicial captador, era otra de las personas encargadas de controlar tanto a la víctima como de interponer los anuncios sexuales, así como de gestionar las llamadas de los clientes que solicitaban dichos servicios.

Esta pareja tenía un reparto de tareas "claro", al haber un captador bajo engaño, una persona que la controlaba y le enseñaba a trabajar y otra persona que se encargada del control de los anuncios y clientes, por lo que la víctima esta sometida a un control psicológico y físico total. Asimismo, utilizaban medidas de seguridad para intentar no dejar rastro en internet y aplicaciones de mensajería instantánea.

Tras meses de investigación, los agentes de la Ucrif detuvieron el pasado martes al hombre y la mujer como presuntos autores de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y pertenencia a organización criminal, además de imputarle un delito de amenazas al varón.

Los agentes se encargaron de brindar a la víctima un entorno seguro, mediante una ONG y ayuda psicosocial, constatando que, por el momento, no hay más víctimas. Aún así, la investigación continúa y no se descartan más detenciones.