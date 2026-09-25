Detienen al patrón de un pesquero por emplearlo como patera para llevar migrantes a Formentera

Imagen del pesquero empleado como patera, encayado en la playa des Mijorn de Formentera. - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre por, presuntamente, pilotar un barco pesquero desde Argelia hasta Formentera y transportar a otros 14 migrantes en la embarcación.

Los hechos investigados se remontan al 16 de septiembre, alrededor de las 20.15 horas, cuando fueron localizados en la isla 14 varones mayores de edad y de origen argelino.

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha aclarado que todos los migrantes se encontraban en buen estado de salud y fueron trasladados a la Comisaría de Policía Nacional para realizar el correspondiente triaje médico y de seguridad.

Tras las entrevistas de investigación dirigidas por la UCRIF para esclarecer la travesía, los agentes descubrieron que el grupo no había viajado en una patera convencional. Los recién llegados confirmaron que fueron trasladados en un barco de pesca tripulado por un patrón, cuyo plan original era dejarlos en la costa de Formentera y emprender inmediatamente el viaje de regreso a Argelia.

Este método buscaba reutilizar la embarcación de manera sistemática para maximizar los beneficios de la red de tráfico, al utilizar el pesquero como patera de ida y vuelta.

Sin embargo, los planes se vieron frustrados ya que la embarcación fue localizada posteriormente a escasos metros de la orilla en la playa de Migjorn, completamente encallada y sin ningún ocupante a bordo. Según las primeras inspecciones oculares, el abandono de la nave se debió, al parecer, a una avería mecánica en el motor.

Horas después otro varón, a parte de los 14 que ya se habían localizado, manifestó a los agentes que había llegado en patera poco antes.

Tras la investigación posterior se pudo determinar que la embarcación zarpó el pasado 15 de septiembre desde Argelia con 15 personas a bordo, tras pagar cada una por el trayecto.

La travesía concluyó al día siguiente, cuando desembarcaron todos los ocupantes a excepción del patrón, un hombre que les comunicó su intención de regresar de inmediato a Argelia. Finalmente, se pudo determinar que se trataba del varón que se encontró solo horas después y que había llegado en patera.

Por ello, el varón fue detenido el pasado 17 de septiembre como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otro de favorecimiento de la inmigración ilegal. La investigación sigue abierta para esclarecer los hechos.