Detienen a siete ladrones especializados en robos en casas de Palma que se disfrazaban de repartidor y técnico

Dinero y objetos intervenidos al grupo de ladrones especializados en el robo de viviendas en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo de ladrones que al menos estaría integrado por siete personas y que, supuestamente, se dedicaba entrar en las viviendas de Palma con el método del 'impresioning' o el uso de llaves falsas, disfrazados de repartidores o técnicos de mantenimiento.

El grupo de Robos de la Policía Nacional inició una investigación a principios del mes de abril, tras varias denuncias por robos en domicilios de Palma con técnicas muy concretas de apertura de puertas.

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha indicado que el grupo seleccionaba cuidadosamente la localización de las viviendas elegidas para los robos y el perfil de los moradores de las mismas.

Por ello, los investigadores supieron que los hechos eran cometidos por un grupo criminal, dada la "alta especialización" en la comisión de los mismos. La apertura de las puertas se realizaba sin ejercer ningún tipo de fuerza o daño sobre las cerraduras, con técnicas conocidas como 'impresioning' o con el uso de llaves falsas.

La técnica del 'impresioning' es muy especializada, ya que permite abrir las puertas de los domicilios aunque hayan sido cerradas con doble vuelta de llave, sin provocar ningún tipo de forzamiento, al emplear llaves maestras.

DE DÍA Y DEJABAN LA ELECTRÓNICA PARA NO SER RASTREADOS

Estos robos se cometían en horario diurno, al aprovechar que los moradores se encontraban fuera de las viviendas y, antes de proceder a la sustracción, llamaban previamente a los timbres de los domicilios tras unas exhaustivas labores de vigilancia para cerciorarse que no había nadie.

Una vez en el interior de las viviendas, sustraían dinero, joyas y efectos personales como gafas, bolsos y perfumes de gran valor. En ninguno de los robos sustrajeron efectos electrónicos, ya que serían fácilmente rastreables por la policía.

El grupo de Robos de la Policía Nacional llevó a cabo numerosas gestiones y conforme avanzaba la investigación obtuvieron una serie de indicios y datos que determinarían el modus operandi y la actuación llevada a cabo por los miembros del grupo criminal, que si bien no siempre actuaban todos juntos, sí se lucraban y beneficiaban de los robos.

Por otro lado, los agentes constataron que el grupo criminal tenía claramente establecidas las funciones de cada uno de los integrantes. Por una parte, varios de los componentes serían los encargados de localizar y seleccionar las viviendas a violentar.

Para ello se trasladaban en vehículos donde llevaban las herramientas necesarias para practicar las aperturas de las puertas con las avanzadas técnicas de 'impresioning'. El resto de los componentes del grupo criminal se encargarían de las labores de vigilancia en los inmuebles y dar la voz de alarma en caso de ser sorprendidos.

ROBOS CON "GRAN CELERIDAD" Y DESAPERCIBIDOS DURANTE DÍAS

Una vez en el interior de la vivienda perpetraban los robos con una gran celeridad, ya que abandonaban las mismas en apenas 30 o 40 minutos, tras apoderarse de joyas, dinero en efectivo y objetos de gran valor.

Cabe destacar que debido a la gran especialización del grupo criminal a la hora de violentar las viviendas, muchos de los robos no fueron denunciados hasta pasados varios días, debido a que el grupo criminal no dejaba ningún tipo de daño en las puertas en el momento de la apertura.

Asimismo, una vez conocido el 'modus operandi' del grupo criminal y al empezar las diligencias policiales, los agentes observaron que los autores, en el momento de perpetrar los robos, usaban prendas de vestir con las que simular a técnicos --mediante chalecos y pantalones reflectantes-- o portaban mochilas de conocidas empresas de reparto de comida, intención de disimular y confundir a los moradores de las viviendas en caso de ser sorprendidos.

DETENIDOS DURANTE UN ROBO

A finales del mes de agosto, después de que los policías recabarn la información necesaria y lograr identificar a todos los componentes del grupo criminal, establecieron un dispositivo de vigilancia más exhaustivo.

En este, localizaron a uno de los presuntos delincuentes a bordo de un vehículo. De forma discreta y sin ser descubiertos en ningún momento, siguieron al individuo hasta una calle cerca del parque de sa Riera donde aparcó.

Al continuar con la vigilancia, los agentes observaron que justo en la calle hasta la que les había llevado el individuo, otros vehículos utilizados por los el grupo criminal estaban aparcados o parados con las luces de emergencia encendidas.

En ese momento estaban dos componentes del grupo criminal, uno sentado en una cafetería y otros de pie para vigilar cerca de un portal.

Gracias a la exhaustiva vigilancia practicada a los presuntos autores, los agentes se percataron que uno de ellos sacó del interior del maletero de uno de los vehículos una mochila de color negro, se metió en un portal de la calle. Mientras tanto, los demás componentes del grupo criminal permanecían en la vía pública, a escasos metros del portal.

Los policías escucharon que hablaban por teléfono entre ellos para darse cobertura e informar de los movimientos de los vecinos y demás viandantes. Transcurridos unos 40 minutos, los agentes observaron que el individuo salió del portal junto a otro integrante del grupo.

Ambos, junto a otro varón que les hacía la cobertura desde la calle, se dirigieron apresuradamente hasta el vehículo que habían aparcado cerca de la vivienda. Finalmente, antes de que los individuos se introdujeran en el vehículo que conducía el tercer varón, fueron interceptados 'in fraganti', por lo que procedió a la detención de todos ellos como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza y otro de integración en grupo criminal.

Uno de los agentes observó que el individuo que conducía, justo antes de ser detenido, se desprendió de la mochila negra de tela que habían cogido previamente de un maletero para abrir la puerta del inmueble. No obstante, fue recuperada 'in situ¡ por los agentes.

Los agentes recuperaron alrededor de 9.600 euros en billetes fraccionados, un gran número de objetos personales de gran valor, joyas, relojes, colonias y gafas de marca.

Por otra parte, se practicaron diferentes entradas y registros en los domicilios de los integrantes y los vehículos utilizados para perpetrar los robos, donde se les intervinieron una gran cantidad de juegos de llaves o herramientas decodificadoras, llaves maestras y otros objetos utilizados por los presuntos autores para la apertura de todo de cerraduras, así como otras herramientas para realizar la técnica de 'impresioning'.

También se ha intervenido dinero en efectivo, así como prendas y mochilas de las empresas que simulaban. Además se descubrió que uno los investigados estaba involucrado en estafas en la península donde se efectuaron transferencias bancarias a sus cuentas.

Finalmente los agentes han procedido a la detención de siete personas, seis de origen colombiano y una español, como presuntos autores de los hechos. A cuatro de ellos se les ha decretado prisión provisional por parte de la autoridad judicial. Con esta actuación se han esclarecido diez robos en domicilios de Palma aunque la investigación continúa abierta, ya que no se descartan nuevas detenciones.