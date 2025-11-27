Detienen a tres hombres en Palma por quemar un coche en un aparcamiento para intentar estafar al seguro

Un agente de la Policía Nacional con uno de los detenidos. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a tres hombres en Palma por, presuntamente, quemar el vehículo de uno de ellos en el parking de un recinto hospitalario para tratar de cobrar la indemnización del seguro.

A finales de octubre, un hombre denunció que le habían sustraído su turismo en un municipio de la 'Part Forana' y días más tarde el vehículo, valorado en 60.000 euros, apareció calcinado en un aparcamiento, según ha explicado la Policía Nacional en una nota de prensa.

A partir de ese momento, el Grupo de Atracos asumió la investigación para esclarecer las causas relacionadas con el incendio del vehículo.

Tras realizar diversas gestiones, los agentes conocieron que un hombre había llevado el coche robado hasta el aparcamiento y, posteriormente, se subió a otro turismo conducido por otra persona para abandonar la zona.

Los agentes identificaron al conductor del turismo que sirvió de transporte. Una vez localizado el conductor, se le detuvo por ser el presunto autor de un delito de robo con fuerza y daños. No obstante, los policías averiguaron que el conductor no tenía responsabilidad en la presunta sustracción, tan solo hizo de chófer.

De hecho, durante el trayecto al aparcamiento, el hombre que había trasladado le manifestó que la idea era realizar una estafa al seguro del automóvil --que se calcinó posteriormente-- y que el propietario del vehículo habría pagado una cantidad económica por realizar la estafa. Este primer detenido habría cobrado, por hacer de conductor, 100 euros.

El Grupo de Atracos pudo conocer la identidad del varón que dejó el vehículo en el parking, que fue detenido posteriormente por ser el posible autor de un delito de robo/hurto de uso de vehículo y daños.

De igual manera, los policías descubrieron que este segundo detenido estaba aliado con el propietario del vehículo. Estos dos querían simular que el turismo había sido sustraído, y posteriormente calcinado, para que el propietario cobrara la correspondiente indemnización de la compañía aseguradora.

De hecho, los agentes confirmaron que el propietario del vehículo quemado le habría dado las llaves del mismo a uno de los investigados horas antes del incendio, en un establecimiento de la calle Manacor en Palma.

Por ello, los policías continuaron con las pesquisas y el pasado lunes detuvieron al propietario del coche por ser el presunto autor de un delito de estafa, incendio de bienes propios y otro de simulación de delito. La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos.