Detienen a tres personas por robar dos móviles y dinero a turistas en Playa de Palma

Agentes de la Policía Local de Palma de patrulla. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha arrestado a tres personas por, presuntamente, robar dos móviles y hasta 700 euros a tres turistas en Playa de Palma.

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado 30 de agosto cuando los agentes del dispositivo Setur 2025 tuvieron que intervenir en dos ocasiones, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

La primera actuación se produjo cuando una patrulla fue alertada por una turista porque varios amigos suyos habían retenido a un hombre y a una mujer, ambos españoles de 42 años, a los que se les acusaba de haberle sustraído el bolso de la mujer.

Los agentes encontraron el teléfono móvil y la cartera de la víctima, que contenía 200 euros, enterrados en la arena cerca de los autores del robo. La pareja fue detenida como presuntos autores de un delito de hurto.

Media hora más tarde y a pocos metros de allí, una patrulla interceptó a un vendedor ambulante acusado por un turista de robarle su teléfono móvil --valorado en 500 euros--, que fue recuperado.

Este se había percatado gracias a que su reloj inteligente le había enviado una alerta de que se encontraba a más de diez metros del dispositivo.

Durante esta actuación, otro turista se acercó y les denunció que el mismo vendedor le había sustraído 500 euros de la cartera con el mismo método de distracción. La policía encontró 70 euros entre las pertenencias del vendedor. El hombre, un senegalés de 24 años, fue detenido como presunto autor de ambos delitos de hurto.

La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma instruyó los correspondientes testados y, posteriormente, los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Policía Nacional.