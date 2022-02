Diez comercios de Ibiza son reconocidos como 'emblemáticos' por parte del Govern

IBIZA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, ha entregado este miércoles las placas que distinguen como 'emblemáticos' algunos establecimientos de la isla de Ibiza. En total, se trata de diez comercios de Sant Josep y Santa Eulària, municipios que se han adherido al programa impulsado por la Dirección General de Comercio a través del Instituto de Innovación Empresarial de Baleares.

El acto, que se ha celebrado en el Consell Insular de Ibiza, ha contado con la presencia del presidente insular Vicente Marí, así como representantes de los comercios que forman parte de la iniciativa.

Según ha informado la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, el proyecto 'Emblemàtics Illes Balears', que ya cuenta con 122 establecimientos comerciales de 15 municipios, nace de la necesidad de proteger la actividad comercial de proximidad y, más específicamente, la de los establecimientos con más tradición de los municipios.

El vicepresidente Yllanes ha manifestado que "el objetivo es fomentar e impulsar los pequeños establecimientos comerciales de toda la vida, aquellos pequeños comercios con historia, las tiendas arraigadas a nuestros barrios y pueblos".

Yllanes ha declarado que "la historia de un pueblo se puede explicar también a través de sus comercios y, sobre todo, a partir de las personas que están al frente, como las familias que han mantenido el negocio hasta la actualidad". El vicepresidente ha añadido que "la identificación y visibilidad de estos establecimientos también tiene un impacto sobre el conjunto del tejido comercial de la zona y favorece el conjunto del comercio de proximidad de los municipios".

El IDI, responsable del proyecto junto a la Dirección General de Comercio, ha editado un manual para que sean los ayuntamientos los que identifiquen los negocios que cumplen los requisitos para ser emblemáticos. De hecho, se han establecido categorías para unificar criterios entre todos los participantes en el proyecto.

Así, un comercio puede ser catalogado como arraigado (con un oficio o producto singular), con historia (con más de 50 años de vida), y con patrimonio (con elementos arquitectónicos destacados). Así, los establecimientos que cumplen estas tres categorías son emblemáticos.

Los comercios emblemáticos de Sant Josep son Can Jordi (con historia y patrimonio), Can Pep Xica (con historia), Can Pou (con historia), Can Reial (con historia) y Can Ros (arraigado y con historia).

Los emblemáticos de Santa Eulària son Alfarería Sa Teulera (emblemático), Bodega Ribas (arraigado con historia), Can Andreuet (emblemático), Las Dalias (emblemático), y Teixits Cardona (con historia y patrimonio).

La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, ha asegurado que "el comercio es vida y ha sido uno de los motores principales del desarrollo de nuestros pueblos. Muchos de ellos han sido centros de la vida social de los pueblos".

La web de Emblemàtics permite conocer la historia de todos los comercios, así como tener sus datos principales. Está disponible en catalán, castellano e inglés, ya que también se pretende llegar al público de fuera de las Islas para que sean un punto de atracción turística y puedan aportar promoción al resto del tejido comercial del municipio.