Diferentes puntos de Baleares acogerán este viernes charlas y actividades por la Noche de la Investigación

Los pregoneros de la Nit de la Recerca, el doctor Jeroni Galmés, catedrático de la Universitat de les Illes Balears, y la doctora Amparo Lázaro, científica titular del Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA) - CAIB

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Noche de la Investigación regresará este viernes a Mallorca, Menorca y Eivissa con charlas y actividades sobre divulgación científica impulsadas por investigadores de diferentes instituciones académicas de Baleares.

La Conselleria de Educación y Universidades ha explicado este martes en un comunicado que la actividad se suma al 'European Researchers' Night', una iniciativa de la Unión Europea que se celebra en más de 26 países y 400 ciudades europeas para promover la divulgación científica y "mostrar a los ciudadanos la diversidad de la ciencia y el impacto en sus vidas".

El acto central tendrá lugar en el Moll Vell del puerto de Palma, donde las actividades empezaran a las 18.00 horas con la inauguración institucional y el pregón, que este año correrá a cargo del doctor Jeroni Galmés, catedrático de la Universitat de les Illes Balears (UIB), y de la doctora Amparo Lázaro, científica titular del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea).

En Menorca, la actividad se desarrollará en la Estación de Investigación Jaume Ferrer, en La Mola, con una propuesta "centrada en el estudio del mar y la astronomía". En Eivissa, el Museo Arqueológico de Eivissa y Formentera acogerá una charla de Esther Pons, conservadora del museo, "que hará viajar a los asistentes al Antiguo Egipto".

Entre los centros públicos de investigación que participaran en la iniciativa se encuentran el Centro Oceanográfico de Baleares, el Sistema de Observación y Predicción Costero, la Universitat de les Illes Balears, el CSIC de Baleares, el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, el Instituto Geológico y Minero de España, el Instituto de Investigación Sanitaria de las Islas, el Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera, el Institut Menorquí d'Estudis, la Estación de Investigación Jaume Ferrer y el Museo Arqueológico de Eivissa y Formentera, entre otros.