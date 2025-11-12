Dijous Bo en Inca: fideuá con producto de pescado y marisco de Mallorca

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
La comercializadora de pescado y marisco de Mallorca Opmallorcamar celebrará este jueves en Inca una fideuá popular, con motivo del Dijous Bo, con el objetivo de acercar al público el producto local de máxima calidad, en un acto que tendrá lugar en el mercado municipal de Inca, de 12.00 a 13.30 horas.
Según ha informado en una nota de prensa, se ofrecerá una fideuá elaborada íntegramente con producto pesquero de Mallorca. Para su preparación se han dispuesto 40 litros de caldo de pescado, cuatro kilos de gamba blanca, cinco kilos de cangrejo, ocho kilos de pulpo y 24 kilos de fideos para fideuá.
El evento también contará con la colaboración de la bodega Macià Batle, que contribuirá con sus vinos blancos y tintos para acompañar la degustación.
El presidente de Opmallorcamar, Pedro Mercant, ha destacado la importancia de "acercar el sector pesquero al consumidor final" y ha señalado que el Dijous Bo es una ocasión excepcional para mostrar que el pescado y el marisco de Mallorca "no solo son sostenibles, sino que también son un orgullo gastronómico".
Mercant ha añadido que iniciativas como esta "ayudan a poner en valor el trabajo del sector" y ha explicado que detrás de cada plato "está el compromiso de nuestros pescadores", que salen al mar cada día para ofrecer un producto "fresco y de kilómetro cero".