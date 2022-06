La Dirección General de Comercio mediará con el sector para lograr por consenso un único calendario de rebajas

PALMA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Comercio mediará con el sector del pequeño y gran comercio, además de con sindicatos y asociaciones de comerciantes, con el objetivo de alcanzar "por consenso" un único calendario de rebajas en verano.

Fuentes de la Dirección General han explicado que tras las conversaciones mantenidas recientemente con comerciantes y representantes del gran comercio, agrupado en la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged) se ha intentado mediar para intentar conseguir un único calendario de rebajas de verano, a lo que públicamente ya se opuso esta entidad.

Las misma fuentes han señalado que trasladarán al orden del día de la próxima convocatoria de la Comisión Interinsular Asesora de Comercio, en la que están representados todos los formatos del comercio además de sindicatos, consumidores y otras administraciones públicas, la propuesta de mediar y consensuar períodos unificados de rebajas.

Esta Comisión, han aclarado, puede cerrar el calendario de festivos para el sector para la siguiente anualidad, aunque no han concretado cuando podría celebrarse.

Pimem-Comerç ha advertido este miércoles de los "graves perjuicios económicos" que tiene para el pequeño comercio adelantar las rebajas al 24 de junio.

Aseguran que "no es una fecha idónea" ya que estos establecimientos "no han tenido tiempo" de vender todo el género de verano y "pierden margen", un margen que "los grandes comercios tienen y que los pequeños, no".