Director general de Estrategia Digital subraya el papel de la colaboración público-privada en el plan de ciberseguridad

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Estrategia Digital y Desarrollo Tecnológico del Govern, Francisco Cánovas, ha hecho hincapié este jueves en el papel de la colaboración público-privada en el plan de ciberseguridad del Ejecutivo balear.

Así se ha pronunciado durante su participación en el CyberHealth&Pharma Summit 2025, uno de los congresos más relevantes de España en materia de ciberseguridad, donde ha intervenido en un panel sobre lecciones y modelos a seguir en la colaboración público-privada de ciberseguridad.

"Desde el inicio del proyecto, cuando definimos el Centro de Operaciones de Ciberseguridad o su licitación posterior, nos hemos reunido constantemente con todo el sector para que participasen en la elaboración de la estrategia", ha señalado Cánovas, quien ha destacado que el Govern siempre ha intentado "construir una relación de colaboración y confianza con el sector privado desde el inicio, y con la máxima transparencia".

En este sentido, ha insistido en que esta colaboración "no es una opción, sino una obligación", si se pretenden garantizar los servicios críticos y mantener la confianza del ciudadano en que los servicios digitales que se ofrecen son seguros. Asimismo, ha recordado la apuesta del Govern por la simplificación administrativa y la digitalización con el objetivo de acercar la administración a los ciudadanos y agilizar al máximo todos los trámites.

El congreso está organizado por MICE Global Solutions, con el apoyo institucional de Agencia Catalana de Ciberseguridad y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), dirigido a hospitales, aseguradoras, salud pública y privada e industria farmacéutica.

Durante la jornada, más de 40 ponentes han debatido sobre diversos aspectos clave de la ciberseguridad en el sector de salud y farmacia, como los retos y oportunidades NIS2, amenazas y defensas de la Inteligencia Artificial, los retos de la ciberseguridad o la ciberseguridad en OT vs IT, entre otros.