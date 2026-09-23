La directora del aeropuerto de Eivissa comparecerá en el Parlament para explicar el proyecto de reforma

Archivo - Fachada del aeropuerto de Eivissa. - RAUL URBINA - Archivo

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha dado luz verde a la solicitud de comparecencia de la directora del aeropuerto de Eivissa, Marta Torres, para explicar el proyecto de reforma de la instalación ante las "contradicciones" de la información pública y la documentación de Aena.

Este es uno de los puntos que ha debatido, a petición del Grupo Mixto, este miércoles la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua, que ha quedad aprobada por unanimidad.

La comisión también ha aprobado una proposición no de ley (PNL), defendida por la diputada de Vox Manuela Cañadas, para pedir al Govern que impulse una estrategia regional integral de prevención de incendios forestales en la que se prioricen las políticas de prevención, la gestión activa del territorio y la coordinación entre administraciones públicas.

Igualmente, se ha solicitado el refuerzo de los trabajos preventivos durante los meses de menor riesgo mediante programas de limpieza forestal, mantenimiento de cortafuegos, adecuación de caminos forestales y mejora de puntos de agua para la extinción.

El Parlament también insta al Govern a incrementar progresivamente los medios humanos, materiales y tecnológicos destinados a la prevención y extinción de incendios forestales o fomentar los métodos tradicionales como el pastoreo de la ganadería extensiva, la realización de cortafuegos, la limpieza de bosques, el desbroce o la recogida de leña, a fin de reducir el impacto de los incendios forestales.

Asimismo, se ha planteado que el Govern refuerce la colaboración entre administraciones públicas, sector primario, colegios profesionales y centros de investigación en materia de prevención de incendios.

Esta iniciativa ha quedado aprobada con los votos a favor de los ocho diputados de PP y Vox, mientras que los seis representantes de PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca han votado en contra.

RECHAZO A LAS AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN

En la misma comisión, se ha rechazado una proposición no de ley (PNL) defendida por el diputado de Més per Menorca Josep Castells, sobre la rehabilitación de viviendas.

Esta propuesta pedía al Govern que convocara una línea de ayudas destinada exclusivamente a la rehabilitación de viviendas y la supresión de barreras arquitectónicas, que tendría que incluirse en el próximo proyecto de presupuestos autonómicos. Aquí han votado a favor PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca y en contra PP y Vox.