Una discusión entre una pareja destapa una plantación de marihuana en una vivienda de Ciutadella

Plantación de marihuana en el interior de una vivienda en Ciutadella. - POLICÍA NACIONAL

Intervenidas 46 plantas de marihuana, 284 gramos de cogollos, 8.877 euros, joyas, dispositivos electrónicos y ropa de marca

MENORCA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una pareja como supuestas responsable de una plantación de marihuana instalada en una vivienda de Ciutadella, a la que llegaron después de una intervención por una fuerte discusión que mantuvieron los dos sospechoso.

Fue el martes pasado cuando los agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Ciutadella acudieron a un domicilio en el que aparentemente se estaba produciendo una fuerte discusión de pareja, dado que se oían gritos y golpes en cristales y muebles.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, mientras intervenían en el interior de la casa percibieron un fuerte olor a marihuana y pensaron en la posibilidad de que la pareja tuviera una plantación en el interior.

El caso quedó entonces en manos de los especialistas en estupefacientes, quienes registraron el domicilio una vez obtuvieron la correspondiente autorización judicial.

La vivienda, según pudieron comprobar, a había sido adaptada para poder establecer en ella una plantación de marihuana, ya que se habían instalado aparatos electrónicos (aires acondicionados, extractores de aire, ventiladores), se habían tapado ventanas y se habían realizado modificaciones de la instalación eléctrica para que se reuniera las condiciones de temperatura y humedad idónea para el cultivo.

En concreto, el domicilio contaba con dos habitaciones dedicadas exclusivamente al cultivo y almacenamiento de la marihuana, utilizando extractores con filtro de carbono para dificultar su localización. Además de las plantas de marihuana intervenidas, había dispuestas otras 23 macetas con tierra.

Durante la operación se intervinieron 8.877 euros en billetes fraccionados, 46 plantas de marihuana y 284 gramos de cogollos de marihuana preparados para la venta. También joyas, dispositivos electrónicos de gran valor, ropa y accesorios de marca.

Eso vendría a demostrar, consideran los investigadores, el elevado nivel de vida que llevaban los sospechosos gracias a la venta de estupefacientes.

Ambos, ella de origen rumano y él colombiano, han sido detenidos como supuestos autores de sendos delitos contra la salud pública.

La Policía Nacional ha alertado que los cultivos interiores de marihuana suponen un riesgo puesto que, además de degenerar la salud pública, generan un peligro potencial de incendio.

Esto se debe a que normalmente los componentes eléctricos se conectan a una misma línea, lo que provoca una sobrecarga y el sobrecalentamiento de la red.