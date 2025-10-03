El dispositivo de emergencias sociales de Ibiza atiende a más de 260 personas durante tres días

Militares de la UME en una calle anegada de agua tras las lluvias, a 1 de octubre - Germán Lama - Europa Press

IBIZA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de emergencias sociales del Ayuntamiento de Ibiza ha atendido a más de 260 personas en tres días.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, este jueves a primera hora se dio por finalizado el dispositivo de pernoctación y atención de emergencias sociales puesto en marcha desde el pasado martes, en horario de 18.00 a 09.00 horas, con motivo de la borrasca 'Ex Gabrielle'. Durante los tres días de funcionamiento, un total de 65 personas adultas han utilizado el servicio de pernoctación, habilitado en el Recinto Ferial, lo que supone una media de 45 personas por noche.

La concejal de Bienestar Social, Lola Penín, ha explicado que el servicio de cenas ha sido uno de los recursos más demandados. Cada noche se atendió a unas 100 personas, alcanzándose el jueves las 130 gracias a la colaboración de la ONG World Central Kitchen, que se sumó al dispositivo junto a Cruz Roja.

Además, se activaron dos plazas de emergencia en el CAM y se realizaron dos derivaciones al centro de baja exigencia de Sa Joveria. El miércoles, en coordinación con Protección Civil, se organizaron dos equipos de valoración social que recorrieron asentamientos en distintos puntos de la ciudad y en la zona de Ses Feixes.

En esta intervención se rescató a una familia con una menor y una madre embarazada, que fueron derivadas al programa de emergencia habitacional. Al mismo tiempo, los equipos de las Unidades de Trabajo Social visitaron diferentes barrios para ofrecer apoyo social a personas en situación de vulnerabilidad.

Desde las tres unidades municipales se puso en marcha el programa de emergencia habitacional, ofreciendo alojamiento en hostales a familias con menores que no podían dormir en sus hogares y carecían de recursos. Hasta el momento, dos familias han sido acogidas mediante este programa, que se mantendrá activo hasta el próximo lunes 6 de octubre.

Por su parte, la UTS de Eixample activó el protocolo de urgencia para valoraciones sociales rápidas, en coordinación con Cruz Roja, que colaboró en el reparto de mantas y enseres de primera necesidad. Mediante este dispositivo se atendió a 32 personas.