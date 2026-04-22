Un dispositivo en Son Gotleu se salda con 24 denuncias por tráfico y un investigado por conducir sin carné

Dispositivo de la Policía Local - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha llevado a cabo un dispositivo especial en la barriada de Son Gotleu, que se ha saldado con 24 denuncias por tráfico y un investigado por circular con el carné caducado.

Según ha informado el cuerpo policial, el operativo se desarrolló entre las 19.30 y las 21.30 horas del pasado viernes en las calles calles Tomàs Rul·lan y Santa Florentina, junto a la plaza de Fra Joan Alcina.

El despliegue contó con la participación coordinada del Grupo de Actuación Preventiva (GAP), el Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) y la Unidad de Seguridad Integral (USEI), y se saldó con la inspección de 30 vehículos y la detección de diversas infracciones penales y administrativas.

En el ámbito penal, los agentes instruyeron un informe por un presunto delito contra la seguridad vial al circular un conductor con pérdida de vigencia del permiso. También se retiraron dos vehículos que circulaban sin el seguro obligatorio, que fueron trasladados al depósito municipal.

En cuanto a las denuncias de tráfico, se instruyeron 11 sanciones por circular con la ITV caducada, tres denuncias por conducir con un permiso no válido, otras tres por carecer de seguro, dos denuncias por deficiencias en los sistemas de retención infantil y una por no llevar el cinturón de seguridad.

Igualmente, interpusieron cuatro denuncias por el uso del teléfono móvil al volante y una por deficiencias técnicas en el vehículo.

De forma paralela al control de tráfico, se levantaron dos actas por infracción de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana: una por tenencia de sustancias estupefacientes o elementos prohibidos y otra por ocupación no autorizada de la vía pública.