Los docentes a los que se les exima del catalán no tendrán plaza en propiedad hasta que acrediten su conocimiento

Archivo - El conseller de Educación del Govern balear, Toni Vera, interviene durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 8 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España).- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 17 (EUROPA PRESS)

Los docentes que cubran plazas de muy difícil cobertura en centros educativos de Baleares y se les exima del catalán no tendrán plaza en propiedad hasta que acrediten el conocimiento de la lengua propia del archipiélago.

Así lo ha explicado el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, un día después de que se anunciara el pacto entre el PP y Vox para introducir esta medida en el proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos.

La exención del conocimiento del catalán, ha sostenido el conseller, se aplicará exclusivamente en aquellas plazas consideradas de muy difícil cobertura, es decir, aquellas en las que este año y el pasado no se presentó ningún candidato.

Actualmente, ha detallado, esta situación se da para impartir clases de Dibujo o Latín en Eivissa, de Informática en Formentera y Menorca o de Mantenimiento de Vehículos en las dos Pitiusas.

"Son plazas en las que no se presenta nadie en la oposición y la enmienda establece que en cada proceso de oposiciones el Consell de Govern, siguiendo criterios técnicos, determinará a qué plazas específicas se les eximirá el catalán", ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación.

Este personal quedará "en expectativa de destino", es decir, que no tendrán su plaza en un centro en concreto sino que cada año, en cada proceso de interinaje, tendrán que hacer un proceso para elegir plaza en los centros en los que haya vacantes.

"No tendrán su plaza en propiedad, en el centro que deseen, hasta que no acrediten el conocimiento del catalán", ha subrayado el conseller de Educación y Universidades. "Es decir, que no tendrán una plaza en propiedad en el centro y el departamento que les interese hasta que no acrediten el nivel pertinente", ha añadido.

Cada año estos docentes deberán realizar una prueba selectiva, con una presentación de méritos y una selección de plazas, antes que los interinos.

En el hipotético caso de que se reduzcan el número de plazas de muy difícil cobertura, estos profesionales sin el requisito del catalán, al haber accedido mediante oposición, seguirán formando parte del cuerpo docente pero tendrán que ir cambiando de centro cada año, sin que ello suponga nunca un cambio de isla.

Vera ha asegurado que esta medida no significa apuntar al catalán como el causante de la existencia de plazas que no se cubren --no existen "datos objetivos" que lo avalen, ha admitido--, sino que supone únicamente "abrir otras posibilidades".

"Que si hay una persona de otra comunidad autónoma, como ahora tenemos en los procesos de interinos, les demos la posibilidad de que, si es una plaza de muy difícil cobertura demostrable técnicamente, les digamos que si quieren emprender un proyecto de vida en Baleares tienen la posibilidad de hacer oposiciones a estas plazas y quedarse en expectativa. Nadie quiere quedarse en expectativa, todo el mundo quiere tener el requisito del catalán para no estar cambiando de centro cada año", ha insistido.

Tampoco, ha afirmado, tendrá afectación sobre los proyectos lingüísticos de los centros ni supondrá el incumplimiento del decreto de mínimos ya que estas plazas concretas se dan principalmente en bachillerato y formación profesional, donde los docentes imparten un menor número de horas de carga lectiva a cada grupo de alumnos.

LAS CRÍTICAS DE LA IZQUIERDA

También se han posicionado representantes del PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca, todos ellos en contra de una medida que consideran que responde a la "sumisión" del PP frente a Vox y no a solucionar los problemas reales de la educación.

"Formentera es toda de muy difícil cobertura. ¿Significa eso que cualquier docente que vaya ahí no hablará el catalán? Las plazas que no se cubren son por motivos como la falta de vivienda y el coste de vida", ha argumentado la socialista Amanda Fernández.

El ecosoberanista Lluís Apesteguia, en una línea similar, ha sostenido que esta exención "no tiene nada que ver con los problemas de la educación". "Si hay plazas que no se cubren en Eivissa es porque no hay vivienda suficiente y porque con lo que se cobra no se puede tener una vida digna", ha incidido.

Además, ha considerado que Vera es consciente de que están poniendo en marcha una medida "impracticable", ya que cuando un docente se presenta a unas oposiciones no lo hace a una plaza concreta.

"¿Cómo dirán qué candidatos de estas oposiciones son para plazas de difícil cobertura y cuáles no? Sabe que no es factible, porque esas personas pueden concursar a otra plaza y desde cualquier lugar del Estado, porque el cuerpo docente es nacional", ha argumentado.

El menorquinista Josep Castells, por su parte, ha puesto el foco en las exenciones al catalán que se aplicarán a otras plazas de la función pública y ha afirmado que supondrán una reducción o eliminación de los derechos de los catalanoparlantes.

"Es una erosión permanente del Govern, con la muleta de Vox, en la exigencia del catalán. Habrá funcionarios que podrán alegar el desconocimiento del catalán", ha advertido.