El doctor Javier Cortés anuncia que dejará la presidencia de la AECC en Baleares

PALMA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Baleares, Javier Cortés, ha anunciado este jueves por la tarde que dejará la presidencia de la Junta Provincial de la entidad tras cinco años al frente.

"Hoy es el último día que presido una reunión de esta asociación", ha declarado durante la reunión informativa anual de la Junta Provincial de Baleares.

Cortés ha expresado sentir "gratitud" por haber estado al frente de la Junta Provincial durante cinco años y estar vinculado a la asociación desde el año 1974. "Este trabajo no sé si me ha hecho mejor médico, pero me ha hecho mejor persona gracias a que todos me habéis enseñado lo que es la solidaridad, lo que es el amor, lo que es un trabajo necesario en esta sociedad tan dolorosamente injusta que vivimos", ha señalado.

Finalmente, ha añadido que "en pocos días" tomará posesión el nuevo presidente. "Seguro mejorará lo que entre todos hemos hecho hasta ahora", ha concluido.