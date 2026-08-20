DomusVi mantiene abierta la negociación con la plantilla y asegura que garantizará un equipo "suficiente" en verano

Archivo - Dos personas mayores entrelanzan sus manos - COLEGIO DE ENFERMERÍA DE LA RIOJA - Archivo

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La residencia DomusVi Palma ha mostrado su disposición al diálogo con la plantilla y ha asegurado que ha tomado medidas para garantizar un equipo de trabajadores "suficiente" durante los meses de verano.

Así lo ha defendido en un comunicado ante las concentraciones previstas por el personal, que denuncia que la "falta de trabajadores dificulta la labor diaria del equipo técnico y de cuidados y afecta tanto a las condiciones laborales de la plantilla como a la atención que reciben las personas residentes".

La empresa se ha mostrado "convencida" de que la negociación "es la mejor vía para avanzar hacia soluciones que permitan atender las inquietudes planteadas y contribuir a un buen clima laboral".

"Confiamos en que el diálogo permite alcanzar acuerdos satisfactorios para todas las partes, siempre desde el compromiso compartido con las personas mayores y sus familias", ha añadido la compañía.

Con todo, ha remarcado que su "prioridad" es garantizar el bienestar, la seguridad y la calidad de la atención que reciben las personas residentes.