Dos chicos de 17 y 15 años, detenidos por tres robos en viviendas de Sant Llorenç

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto Principal de Artà ha detenido a dos menores, de 17 años y 15 años, por su posible implicación en tres robos en viviendas de Sant Llorenç de Cardassar.

Los hechos se remontan al pasado mes de octubre, cuando los agentes tuvieron conocimiento tras la interposición de las correspondientes denuncias de tres robos con fuerza en interior de viviendas, según ha informado la Benemérita en un comunicad.

Agentes del área de investigación del Puesto Principal de Artà iniciaron las investigaciones oportunas en el marco de la operación denominada Txikia para el esclarecimiento de los robos cometidos en las viviendas de esta localidad.

Los guardias civiles localizaron en primera instancia a uno de los supuestos autores, que resultó ser un vecino de la localidad, de 15 años de edad.

En este momento, los agentes consiguieron recuperar diversas joyas de dos de las viviendas en las que se habían denunciado los robos por lo que fue arrestado el pasado 25 de octubre.

Tras este resultado y hallazgo, los agentes continuaron con las gestiones y localizaron el resto de joyas, que pertenecían a la tercera vivienda que había denunciado los hechos.

Las pesquisas dieron con el arresto del segundo autor, un chico de 17 años, el pasado 27 de octubre en Manacor.

Las investigaciones siguen abiertas ya que quedan otras joyas y diferentes objetos por recuperar que fueron sustraídos de los diferentes domicilios.