Dos detenidos por abordar a un hombre por la calle y robarle un reloj de alta gama en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes por supuestamente abordar a un ciudadano para arrebatarle con violencia un reloj de alta gama en Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado sobre las 00.30 horas en una calle del barrio de Son Armadams cuando un hombre caminaba hacia su domicilio y fue abordado por la espalda por dos jóvenes.

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares en una nota de prensa, uno de los presuntos autores agarró a la víctima del brazo y le arrancó el reloj. Después, este se subió a un patinete eléctrico junto con el otro joven y huyeron de lugar.

Varias patrullas de la Policía Nacional acudieron al lugar y realizaron varias batidas por la zona. Sobre las 02.30 horas, una patrulla observó en el paseo marítimo a dos jóvenes sobre un patinete que correspondían con la descripción facilitada por la víctima.

Los dos jóvenes, de origen argelino, al percatarse de la presencia policial efectuaron una maniobra evasiva. Los agentes los interceptaron en la avenida Argenina y localizaron el reloj en una bolsa en la parte delantera del patinete.

Así, detuvieron a los dos jóvenes como presuntos autores de un delito de robo con violencia e hicieron entrega del reloj al denunciante.