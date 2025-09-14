Dos detenidos por amenazar con una navaja y un destornillador a dos turistas para robarles en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes, de origen argelino, por presuntamente amenazar con una navaja y un destornillador a dos turistas para robarles en la playa de Can Pere Antoni de Palma.

Las detenciones son el resultado de una investigación iniciada el pasado mes de junio para esclarecer tres robos con violencia cometidos de madrugada y en la misma zona de la ciudad, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Las víctimas de los robos relataron que mientras se encontraban en la playa de Can Pere Antoni, a altas horas de la madrugada, fueron abordados por dos jóvenes para robarles con violencia.

Asimismo, el pasado jueves, dos turistas fueron abordados en la misma playa por dos jóvenes con un arma blanca y un destornillador, y que les habían amenazado con agredirles si no les entregaban sus pertenencias.

Las víctimas lograron huir del lugar e informaron después a una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano que se encontraba en el Paseo Marítimo y facilitaron una descripción de los autores.

Los agentes localizaron a un grupo de cuatro personas, dos de las cuales coincidían con las descripciones de los turistas. Los presuntos autores, al ver a la Policía, se dirigieron a una zona rocosa del Paseo Marítimo y tiraron una navaja y un destornillador.

Los dos jóvenes fueron detenidos como presuntos autores de robo con violencia. Una vez traspasado el atestado al grupo de Judicial de la Comisaría de Centro, se esclarecieron los otros tres robos similares del pasado junio en los que podrían estar relacionados.