Dos detenidos y dos investigados por agredir sexualmente a otra menor, grabarlo y difundirlo en Eivissa

Dos agentes de la UFAM de la Policía Nacional en Eivissa. - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos menores e investigado a otros dos por supuestamente agredir sexualmente a otra menor de edad, grabarlo y difundirlo en Eivissa.

Fue el pasado 27 de febrero cuando una mujer denunció ante la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) que había recibido unos vídeos en los que se observaba lo que parecía ser una agresión sexual a una menor.

Con dicha denuncia y los vídeos aportados los agentes abrieron una investigación que les ha permitido reconstruir los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Estos ocurrieron en las inmediaciones de un parque de la ciudad de Eivissa donde la víctima, durante la celebración de los carnavales, había quedado con un grupo de jóvenes, todos ellos menores de edad.

Fue en este momento cuando tres de los menores implicados la agredieron sexualmente y, junto a otros, lo grabaron y lo difundieron a terceras personas, han indicado fuentes policiales.

Los dos menores arrestados están acusados de sendos delitos de agresión sexual, mientras que a uno de ellos también se le imputa un delito contra la intimidad por supuestamente haber difundido los vídeos.

De los dos investigados, a uno se le considera autor de un delito de agresión sexual y al otro, de un delito contra la intimidad. Toda la investigación llevada a cabo por los investigadores de la UFAM ha sido remitida a Fiscalía de Menores.

ADVERTENCIA DE LA POLICÍA

La Policía Nacional ha recordado que, tal y como establece la legislación española, cualquier representación de un menor realizando conductas sexuales o contenido sexualmente explícito se considera pornografía infantil, independientemente de si se trata de imágenes reales o ficticias creadas informática mente.

En caso de descarga accidental de un archivo pedófilo se debe borrar inmediatamente, informando a la Policía del lugar dónde se ha producido esta descarga o la identidad del remitente de las imágenes para su investigación.

Además, la difusión de tales imágenes o videos, incluida vía redes sociales, se considera difusión de pornografía infantil, constituyendo en todo caso delito.