Dos detenidos estafar 4.300 euros en diferentes hoteles de Palma

Uno de ellos no devolvió el coche que había alquilado y se le imputa un delito de apropiación indebida PALMA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en dos intervenciones que no guardan relación entre sí, ha detenido a dos hombres por supuestamente estafar 4.300 euros en los hoteles de Palma en los que estaban alojados.

La primera de ellas fue sobre las 12.30 horas del pasado domingo, cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano se personaron en un hotel de lujo de Palma donde se habían reportado problemas con un cliente por el impago del alojamiento.

Este mismo cliente ya había sido identificado en el aeropuerto de Son Sant Joan por agentes de la Policía Judicial, quienes le investigaban por supuestamente no devolver un vehículo de alquiler.

Los investigadores averiguaron que estaba alojado en ese establecimiento y que disponía de coche cuya sustracción había sido denunciada, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Al entrevistarse con los responsables el hotel, estos informaron a los policías de que el sospechoso había dejado de abonar parte del alojamiento y que debía un total de 3.400 euros.

Aunque se lo habían requerido, aseguraron desde el establecimiento hotelero, el hombre había aportado varias tarjetas bancarias que no funcionaban actuando de manera agresiva e insultando al personal.

El hombre fue arrestado como supuesto autor de un delito de estafa, por los impagos en el hotel, y otro de apropiación indebida, por no devolver el vehículo alquilado.

OTROS 900 EUROS EN UN HOTEL

Al día siguiente, en otro hotel de Palma, se produjo una nueva intervención policial por otra supuesta estafa cometida por un cliente.

El personal del establecimiento informó a los agentes de que un hombre se había hospedado en el hotel y no había efectuado el pago de cerca de 900 euros alegando que tenía un problema con sus tarjetas bancarias y que abonaría la citada cantidad al día siguiente.

No obstante, llegado ese momento volvió a poner la misma excusa. El hotel le llegó a remitir cuatro enlaces de pago para que pudiera abonar el importe y se ofreció a recibir incluso una transferencia.

El cliente dijo a los agentes que había hablado con su banco para tratar de solucionar el problema y que estaba dispuesto a realizar la transferencia, pero que como era una entidad extranjera no iba a llegar el importe.

Para dar garantías, el cliente dijo que tenía dos amigos en Palma y que iba a llamarles por teléfono para el que le prestaran dinero, una llamada que, según la Policía, solo simuló.

En vista de los hechos, el hombre fue arrestado como supuesto autor de un delito de estafa.