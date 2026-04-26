Dos detenidos por prostituir a una veintena de mujeres en chalés de la Playa de Palma

Un agente de la Ucrif de la Policía Nacional, de espaldas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas por supuestamente prostituir a una veintena de mujeres y a un hombre en dos chalés de la Playa de Palma.

Los sospechosos, un hombre y una mujer, reclutaban a sus víctimas en sus países de origen y las trasladaban después a Mallorca, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Una vez en la isla las alojaban en dos chalés de la zona de la Playa de Palma, donde las empadronaban y las prostituían. Además, y con el objetivo de disimular sus ingresos ilícitos, cobraban entre 350 y 400 euros mensuales a sus víctimas por el alquiler de las habitaciones en las que eran explotadas.

Solo por esta vía, según los cálculos de los investigadores de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif), obtuvieron entre 19.600 y 22.400 euros, a lo que hay que sumar los beneficios derivados de la venta de las consumiciones que se servían en los prostíbulos.

Eso les permitió llevar un elevado tren de vida y alquiler tres chalés en la Playa de Palma, dos de ellos para prostituir a las mujeres y uno en el que ellos residían.

Eso llamó la atención de los agentes, puesto que el hombre --de nacionalidad española-- cobraba una pensión contributiva y la mujer --de origen sudamericano-- carecía de cualquier tipo de medio de vida acreditado.

La investigación ha determinado que por estos dos inmuebles pasaron al menos una veintena de mujeres y un hombre que fueron prostituidos. Los dos sospechosos fueron arrestados como supuestos autores de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular y otro relativo a la prostitución.