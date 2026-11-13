Archivo - Dos detenidos por robar en un coche y usar una tarjeta de crédito ajena para comprar en Mallorca - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres por supuestamente robar en el interior de un vehículo que estaba estacionado y usar una tarjeta de crédito ajena para realizar varias compras en la Serra de Tramuntana (Mallorca).

Los hechos, ha informado la Zona de la Guardia Civil de Baleares, ocurrieron el pasado 5 de noviembre. El denunciante explicó que su coche estaba aparcado en el mirador de ses Ànimes (Banyalbufar) cuando alguien fracturó la ventanilla y le robó las pertenencias.

Posteriormente, aseguró, el sospechoso usó una de sus tarjetas de crédito para realizar distintas compras en establecimientos del municipio vecino de Esporles.

Los investigadores identificaron, localizaron y detuvieron a dos hombres, de 31 y 37 años y nacionalidad española, como supuestos autores de un delito de robo con fuerza. Ambos cuentan por antecedentes por robos similares en distintas zonas de la Serra de Tramuntana.